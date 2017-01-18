Польша ждет от Украины объяснений запрета въезда мэру Перемышля

Посольство Польши в Киеве направило ноту в МИД Украины с просьбой о предоставлении полного объяснения обстоятельств для запрета на въезд в страну для мэра Перемышля Роберт Хомы. Об этом сообщает Interia.pl со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Йоанну Вайду.

"Сейчас мы ждем официального ответа украинской стороны. МИД использует все имеющиеся инструменты для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказала она.

Как сообщила вчера пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, СБУ запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд в Украину.

Гитлянская отметила, что въезд в Украину Роберту Хоме запрещен из-за деятельности, направленной во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и об основах национальной безопасности Украины.