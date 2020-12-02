Польща безкоштовно вакцинує своїх громадян від Covid-19

Громадяни Польщі зможуть добровільно та безкоштовно провакцинуватися від Covid-19

Польща безкоштовно провакцинує власне населення від коронавірусу. Уряд підписав відповідні угоди із компаніями Pfizer/BioNTech, AstraZeneca та Johnson & Johnson про поставку близько 45 млн доз вакцини. Про це у середу, 2 грудня, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Polsat.

Вакцини будуть безкоштовними та добровільними, а більшість із них видаватимуться у двох дозах. Моравецький також запевнив, що громадяни Польщі зможуть зареєструватися на вакцинацію від коронавірусу онлайн.

Першими будуть вакцинувати лікарів, пенсіонерів віком від 60 років та працівників силових відомств Польщі. За словами Моравецького, вартість закуплених Польщею вакцин становить 5-10 млрд злотих (1,076 - 2,1 млрд євро). Ця цифра не остаточна, бо залежатиме від того, скільки доз вакцини придбає Польща.

"Covid-19 - це найбільший виклик. Тому ми заощадили гроші у багатьох інших статтях бюджету, щоб мати гроші вже, щоб оплатити ці вакцини, - заявив Матеуш Моравецький.

Під час першої хвилі вакцинації у Польщі планують щепити від 6 до 7 млн осіб.

До слова, окрім Польщі, про намір безкоштовно провакцинувати своє населення раніше заявила Чехія.

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