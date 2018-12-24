Польща боїться відтоку українських заробітчан

Влада Польщі стурбована можливим масовим відтоком українських трудових мігрантів до Німеччини.

З Польщі до Німеччини можуть мігрувати близько 500 тисяч українських робітників, що негативно позначиться на економіці країни. Про це повідомили в Союзі підприємців і роботодавців Польщі газеті Die Welt у неділю, 23 грудня.

Зазначається, що в Польщі живуть близько 2 мільйонів українців, більшість із них - трудові мігранти.

"Згідно з помірним сценарієм, який ми вважаємо реалістичним, польський ринок праці залишать 500 тисяч українців. Негативний сценарій передбачає, що їх буде вдвічі більше", - заявив представник організації Якуб Бінковський.

Крім цього, на економіку Польщі впливають такі фактори, як міграція поляків, а також низький рівень народжуваності. У зв'язку із цим Союз підприємців і роботодавців Польщі закликав Варшаву залучити більше іноземців та сприяти отриманню ними громадянства.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що на постійній основі за кордоном працюють 3,2 мільйона українців, тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.