Польща дозволила в'їзд студентам з України

Іноземні студенти, в тому числі з України, які навчаються в Польщі, тепер зможуть в'їжджати на територію в період карантину. Студенти зможуть потрапити в Польщу тільки автомобільним транспортом.

Про це йдеться в розпорядженні міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського.

Документом розширюється перелік осіб, яким дозволено в'їзд на територію Польщі.

Зокрема, мова йде про міжнародних автоперевізників, які подорожують транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів, якими здійснюють міжнародні перевезення; учнях і студентах, які навчаються у Польщі; громадян інших країн ЄС, Європейського економічного простору та Швейцарії з метою проїзду транзитом по території Польщі, який триває більше 12-ти годин з моменту перетину кордону Польщі

Нагадаємо, Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.