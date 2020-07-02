Польща скасувала 14-денний карантин для пасажирів авіарейсів з України

Люди, які є пасажирами літаків, що прибувають з України до Польщі, звільнені від обов'язкового 14-денного карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прикордонну службу Польщі.

"З опівночі з 12 на 13 червня (після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС - ред.) цього року прикордонні перевірки на всій ділянці внутрішнього кордону (кордону Польщі - ред.) завершені. Скасування прикордонного контролю на внутрішньому кордоні також означає скасування санітарного контролю та відсутність карантину. Обмеження, включаючи обмеження на в'їзд іноземців до Польщі та карантин, все ще діють на зовнішньому кордоні ЄС", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на кордоні з Україною, Білоруссю та Росією в'їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах: з Україною - у Дорогуську, Корчові, Гребенному та Медиці.

Також прикордонна служба Польщі нагадує, хто з 1 липня може перетнути польський кордон, окрім громадян Польщі. У перелік додано нову групу - пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний політ з аеропорту, розташованого на території: Чорногорії, Грузії, України, Японії, Канади, Республіки Албанія, Республіки Корея.

Нагадаємо, на 1 липня відкрили свої кордони для України п'ять країн, інші ж залишаються зачиненими для українських туристів - через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні.