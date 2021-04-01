Польща спростить працевлаштування іноземців

Уряд Польщі зараз розробляє документ імміграційної політики. Він буде містити пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у Польщі.

Про це заявив міністр розвитку, праці і технологій Польщі Ярослав Говін, передає RMF24.

«Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше співробітників», — заявив він.

Міністр зазначив, що в рамках «Нового курсу» також запропонує податковий механізм, який буде стимулювати людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.

«Ми також завершуємо підготовку документа в міністерстві, який буде формою продуманої міграційної політики. Він буде включати пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців в галузях, в яких явно не вистачає польської праці», — повідомив міністр.