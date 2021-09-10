Польща відкрила кордон для українських туристів

Починаючи з 9 вересня громадяни України можуть приїхати до Польщі з метою туризму



Польща відкрила кордони для громадян України, котрі хочуть відвідати країну з туристичною метою. Про це йдеться у розпорядженні міністра внутрішніх справ і адміністрації Маріуша Камінського з дня 7 вересня 2021. Рішення опубліковано у «Щоденнику законів» (Dziennik Ustaw) 8 вересня, воно набуває чинності наступного дня після публікації. Це означає, що від 9 вересня громадяни України можуть приїхати до Польщі з метою туризму.

Як пояснюється на сайті Міністерства закордонних справ України, від обов’язку перебування на 10-денному карантині після перетину кордону звільнено, зокрема, вакцинованих осіб (потрібно мати при собі англомовний або польськомовний сертифікат повної вакцинації препаратами, які затверджено Європейським агентством з лікарських засобів); осіб, котрі перехворіли на COVID-19 (за наявності документу, котрий це підтверджує); визначених у § 3 Положення Ради міністрів про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією. Детальна інформація стосовно загальних правил перетину кордону в умовах пандемії COVID-19 – на порталі Міністертва закордонних справ України.

Польске радіо

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