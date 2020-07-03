Польща відновила двотижневу самоізоляцію для пасажирів з України

Уряд Польщі передумав скасовувати обов'язкову двотижневу самоізоляцію для пасажирів з України

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Україну вилучили з переліку країн, що не входять до ЄС, але авіапасажири яких при в'їзді в Польщу звільняються від самоізоляції.

Самоізоляція не обов'язкова для студентів та аспірантів, але за умови підтвердження факту навчання в Польщі. Також від карантину звільняються вчені.

Нагадаємо, 2 липня Польща звільнила від обов'язкового 14-денного карантину пасажирів, які прибувають авіарейсами з України.

