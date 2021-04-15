Польща визнала персонами нон грата трьох дипломатів Росії

Польща визнала персонами нон грата трьох співробітників посольства Росії через те, що вони діяли на шкоду державі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

"Підставою для такого рішення послужило порушення зазначеними особами умов дипломатичного статусу і здійснення діяльності на шкоду Республіки Польща", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також підтримали введення санкцій США відносно Росії.

Міністерство також засуджує агресивні дії Кремля в Україні.

15 квітня російських послів викликали в міністерства закордонних справ Великої Британії та Польщі. Причиною цього стали санкції США і загострення ситуації на Донбасі.

15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Росії, відповідний указ підписав президент США Джо Байден.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вітає нові санкції США проти Росії.