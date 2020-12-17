Польща запроваджує національний карантин на три тижні

Всі особи, які приїдуть до Польщі на організованому транспорті, будуть зобов'язані пройти 10-денний карантин.

Уряд Польщі прийняв рішення запровадити національний карантин на три тижні з 28 грудня по 17 січня для стримування пандемії коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, передає TVN24.

Як зазначається, під час локдауну напередодні Нового року закриються готелі і гірськолижні траси, а також будуть введені обмеження на пересування.

Будуть закриті торгові центри, дозволять працювати тільки продуктовим магазинам і аптекам.

Обмежується пересування з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

Всі особи, які приїдуть до Польщі на організованому транспорті, будуть зобов'язані пройти 10-денний карантин.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Польщі кількість хворих на коронавірус COVID-19 перевищила один мільйон осіб.

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