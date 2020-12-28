Польща змінила правила в'їзду для українців

Польща з 28 грудня оновила правила в'їзду для громадян України.

Про це повідомляє посольство Польщі в Україні.

Серед тих, хто має право в'їзду є, громадяни, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, мають "Карту поляка", право на постійне або тимчасове проживання, право на роботу, здобувають освіту у Польщі, є науковцями, членами родин громадянина ЄС, є водіями транспортних засобів сфери міжнародних перевезень, є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, є працівниками дипломатичних та консульських установ, пасажирами повітряних суден (за певних умов), в'їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах і на підставі "гуманітарної" чи "бізнес"-візи, є іноземними підприємцями тощо.

Крім того, дипломати вказали на умови, за яких громадяни звільняються від обов'язку перебування на карантині після в'їзду на територію Польщі. Зокрема від нього звільнятимуться особи, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, 27 грудня у Польщі розпочалася вакцинація від коронавірусу, першим щеплення отримали лікарі, які ведуть боротьбу із COVID-19.

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