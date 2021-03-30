Польща змінює правила в'їзду для іноземців

З вівторка, 30 березня, Польща запроваджує обов'язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури країни Мартін Горала, передає RMF24.

Карантину можна буде уникнути тільки при наявності негативного тесту на коронавірус, який був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду.

Для людей, які прибувають до Польщі з країн, які не входять до шенгенської зони, карантин буде обов'язковим без винятків. Однак у разі виконання тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.

Представник уряду Петро Мюллер заявив, що уряд прийняв рішення стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом.

"Що стосується сухопутних кордонів Польщі, ситуація буде виглядати так, як на кордоні з Чехією та Словаччиною - стандартного контролю немає, але на кордонах будуть патрулі, які будуть перевіряти, чи відповідають ті, хто перетинає кордон, вимогам цього тесту", - сказав чиновник.

Голова польського МОЗ Адам Недзельський заявив, що уряд Польщі може ввести комендантську годину в країні, якщо ситуація з коронавірусом не зміниться.

Всього в країні виявили понад 2,1 мільйона випадків зараження. Від наслідків захворювання померло понад 50 тисяч осіб.

Влада вирішила ввести додаткові обмеження на тлі зростання захворюваності. Вони будуть діяти два тижні - з 27 березня до 9 квітня.