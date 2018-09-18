Польшу исключили из Европейской сети советов по вопросам судебной власти

17 сентября Европейская сеть советов по вопросам судебной власти (ENCJ) на встрече в Бухаресте лишила польский Национальный судебный совет права голоса и исключила Польшу из сети. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ENCJ обеспокоены недавней судебной реформой в Польше. В результате нее суды в стране перестали соответствовать основному требованию организации - независимости от органов исполнительной и законодательной власти.

ENCJ представляет судебные органы из разных стран ЕС и выступает консультационным органом для институтов ЕС.

В июле 2018 года Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы в стране. В Еврокомиссии подчеркнули, что новое польское законодательство "подрывает принцип независимости судебной власти".