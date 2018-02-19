Польская оппозиция готовит поправки к скандальному "антибандеровскому закону"

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в польском парламенте Гжегож Схетына считает, что скандальный закон привел к "дипломатической катастрофе".

Оппозиция хочет внести изменения в закон / фото УНИАН

Закон об институте национальной памяти (ИНП) Польши стал причиной "дипломатической катастрофы", из-за чего крупнейшая оппозиционная партия в парламенте "Гражданская платформа" подаст в следующий вторник в Сейм законопроект об ИНП.

Об этом на своей странице в Twitter написал лидер Гжегож Схетына.

"Написание закона о ИНП министром Яки (заместитель министра юстиции Патрик Яки - ред.) и фатальные объяснения премьера (Матеуша Моравецкого - ред.) привели к дипломатической катастрофе. Вот почему во вторник мы подадим проект поправки к этому закону. Здесь нет места для половчастих мероприятий, нужна быстрая и солидарная реакция. Всех", - отметил Схетына.