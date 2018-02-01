Польские депутаты ночью приняли закон о запрете "бандеровской идеологии"

Сенат Польши 57 голосами принял без поправок скандальный закон об Институте национальной памяти, где, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, сообщает "Укринформ".

Голосование произошло около 3 часов ночи по киевскому времени. Поддержали закон представители правящей партии "Право и Справедливость", против выступили 23 сенаторы оппозиционных сил, двое воздержались.

В течении дня в комиссиях Сената велись бурные дискуссии. Оппозиционеры настаивали на изменении этого законопроекта, поскольку он вводит цензуру на дискуссию относительно исторических событий времен Второй мировой войны и ухудшает отношения с другими странами. В тоже время, провластные силы настаивали на принятии закона без поправок.

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Днем три комиссии Сената Польши поддержали законопроект об изменениях к закону об Институте национальной памяти, в частности, с прав человека, верховенства права, а также культуры и СМИ.

Представители комитетов отклонили предложение изъять из закона запись о "преступлениях украинских националистов" и не согласились убрать наказание за отрицание этого в виде лишения свободы, поэтому за пропаганду "бандеровской идеологии" можно получить штраф или попасть за решетку на 3 года.

Ранее Министерство иностранных дел Украины также выразил глубокую обеспокоенность в связи с одобрением польским парламентом этого законопроекта. Украинское внешнеполитическое ведомство призвало официальную Варшаву к продолжению конструктивного диалога по чувствительным для обеих стран историческим вопросам.

Также инициативу польских законодателей раскритиковал Израиль, который воспринял его как возможность наказания тех, кто выжил во время Холокоста, за их показания.

В связи с этим, в парламенте Израиля предложили законопроект, согласно которому польский закон об Институте национальной памяти, запрещающий говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста.

Раскритиковали законопроект и в Госдепартаменте США, заявив, что он может подорвать свободу слова и академический дискурс в стране и призвали Польшу его пересмотреть. По материалам: Укринформ /