Польские националисты разобрали памятник УПА (фото)

26 апреля в Польше активисты и представители националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже осквернялся вандалами.

Объединения украинцев в Польше поспешило отреагировать на данный шаг, и даже приняло соответствующее заявление.

Об этом сообщает Рortal przemyski.

"26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве - разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти была разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция совершена "группой активистов", в которой участие принял войт Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия Национальное движение", − говорится в заявлении.

Участники акции, отмечают в ОУП, не скрывали, что памятник сносили, чтобы помешать проведению мероприятий по случаю 70-й годовщины операции "Висла", в рамках которых были депортированы 140 тыс. украинцев из юго-восточной Польши на север и запад.

В связи с произошедшим члены Объединения призвали польские власти отреагировать на произошедшее и предпринять решительные шаги, а польскую общественность призвали не поддаваться на антиукраинские провокации, подчеркнув, что это ведет к разжиганию ненависти на национальной почве.

Напомним, что на протяжении 2014-2016 годов в Польше уничтожено или осквернено более 10 мест памяти. Ни в одном случае злоумышленников не задержали.

Фото: Portalprzemyski.pl