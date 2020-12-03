Помер колишній президент Франції Жискар д'Естен

Колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен помер у ніч на четвер на 95 році життя, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на оточення екс- глави держави.

Жискар д'Естен помер у своєму маєтку в департаменті Луар і Шер.

У листопаді цього року його госпіталізували в зв'язку з серцевою недостатністю. У підсумку колишній президент пішов на поправку, і його виписали з лікарні.

Жискар д'Естен був президентом Франції з 27 травня 1974 року до 21 травня 1981 року. У 1981 році, балотуючись на другий термін, Жискар д'Естен зазнав поразки від соціаліста Франсуа Міттерана. У 2001 році Жискар д'Естен очолив європейський Конвент, створений для розробки проекту конституції Європейського союзу, якої, в кінцевому рахунку, не судилося відбутися. Замість повноцінної конституції країни ЄС ухвалили її істотно полегшений варіант - Лісабонський договір.