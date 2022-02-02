Померла італійська акторка Моніка Вітті

Відома італійська акторка, яка 12-разів була лауреатом премії «Золотий глобус», Моніка Вітті померла у віці 90 років.

Вітті стала іконою італійського й світового екрана, а також музою кінорежисера Мікеланджело Антоніоні.

Першими ролі, які вона зіграла у кіно були у легендарних фільмах самого Антоніоні. Серед них «Пригода» (1960), «Ніч» (1961), «Затемнення» (1961) і «Червона пустеля» (1964).

У 1990 році Вітті вже дебютувала як режисер у фільмі «Таємний скандал», до якого написала сценарій і зіграла головну роль.

Зазначається, що вона була відсутня у публічному житті з 2001 року через те, що у неї була хвороба Альцгеймера.

Моніка Вітті (справжнє ім'я Марія Луїза Чечареллі) — видатна італійська акторка театру і кіно. 5 разів удостоєна премії «Давид ді Донателло» (італійський «Оскар») за найкращу головну жіночу роль, 12-разова лауреатка премії «Золотий глобус», тричі здобула «Срібну стрічку» та має інші нагороди.

Як повідомляв Укрінформ, в американському штаті Джорджія правоохоронці знайшли мертвим 31-річного актора Мозеса Джей Мослі.