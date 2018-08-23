Помилование Трампом Манафорта: в Белом доме пока ничего не знают

По информации СМИ, президент США думает рассмотреть помилование своего бывшего политтехнолога, но в Белом доме все отрицают

По информации журналистки Fox News, которая брала интервью у президента США Дональда Трампа, он собирается рассмотреть помилование бывшего руководителя своей предвыборной кампании Пола Манафорта. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, он себя плохо чувствует относительно Манафорта. Они были друзьями. Манафорт не работал на него достаточно долго - всего 100 дней. Президент не знал этого всего о его налогах", - сказала журналистка Эйнсли Эрхард.

В Белом Доме после этого сделали заявление, что Трамп сейчас не рассматривает помилование и, по словам пресс-секретаря администрации президента, никаких разговоров по этому поводу не идет.

"Дело Манафорта не имеет ничего общего с президентом, с его кампанией и Белым домом", - сказала пресс-секретать Сара Сандерс.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича. О том, что за дело Манафорта и какими будут его последствия для Украины, LIGA.net писала еще в прошлом году.

По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".

22 августа суд присяжных в Вашингтоне признал Манафорта виновным по 8 пунктам из 18-ти. Президент США Дональд Трамп назвал решение "позорным".

По словам одного из присяжных, если бы не один присяжный заседатель, жюри в суде над Полом Манафортом признало бы его виновным по всем 18 уголовным обвинениям, а не только по восьми.