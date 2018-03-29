Помощник Трампа контактировал с бывшим русским разведчиком во время выборов-2016

Мюллер нашел новый след в деле о заговоре Трампа с русскими во время президентских выборов.

Рик Гейтс, который был заместителем экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, контактировал с бывшим русским разведчиком Константином Килимником в ходе президентской кампании в 2016 году, сообщает Reuters.

Об этом говорится в документе о вынесении приговора бывшему адвокату в деле Юлии Тимошенко Александру Ван дер Зваану, суд над которым должен состояться 3 апреля. В начале года он признал, что лгал ФБР относительно своего сотрудничества с Гейтсом и бывшим офицером разведки.

Связь между партнером Манафорта и бывшим офицером российской разведки, обозначенным в документе только как "Лицо А", имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы в пользу правительства Украины до президентских выборов 2016 года в США.

В документе прокуроры заявили, что Гейтс и Ван дер Зваан контактировали с бывшим русским разведчиком, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года. Президентские выборы в США прошли в ноябре."

Утверждается также, что Ван дер Зваан на допросе у Мюллера признал, что знал о связи с русскими, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Описание "Лица" в судебных записях, как отмечает информагентство, соответствует описанию Константину Килимнику, украинцу, который работал на Манафорта, и который в прошлом отрицал свою связь с российскими спецслужбами.

"Тот факт, что чиновник, который играл важную роль в кампании Трампа рядом с Манафором, имел дело с человеком, который, как он знал, был связан с российской разведкой, - это очень важно, так же как и тот факт, что Мюллер решил раскрыть эту карту в это время", - отметил знакомый с расследованием Мюллера собеседник агентства.

В конце февраля бывший заместитель руководителя предвыборного штаба Трампа и помощник Пола Манафорта Рик Гейтс признал себя виновным во лжи следователям и заговоре против Соединенных Штатов. Он также заявил о готовности сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в 2016.

Накануне признал себя виновным в предоставлении следователям ложных показаний относительно своих связей с Риком Гейтсом и адвокат Алекс ван дер Цваан, который также является зятем российского миллиардера и владельца "Альфа-Групп" Германа Хана.

В то же время бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и политтехнолог Виктора Януковича Пол Манафорт отказался признать себя виновным относительно обвинительного акта, который выдвинул против него спецпрокурор США Роберт Мюллер в деле о расследовании вероятного вмешательства России в выборы в 2016 году. Его обвиняют в отмывании средств, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, отсутствии регистрации политтехнолога как иностранного агента для лоббирования интересов правительства экс-президента Украины Виктора Януковича, за что ему грозит более 300 лет за решеткой.

17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательство России в президентские выборы.

В рамках дела Мюллер вызвал на допрос генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Он стал первым из администрации Трампа, который давал показания по этому делу.

О своей готовности под присягой свидетельствовать заявил и сам президент Дональд Трамп.

Вместе с тем, он неоднократно заявлял об отсутствии какого-либо "сговора" с Россией.