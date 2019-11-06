Помпео и Меркель могут обсудить ситуацию в Донбассе во время встречи - Госдепартамент

Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель и государственный секретарь США Майк Помпео могут среди прочего обсудить ситуацию в Донбассе, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США во время телефонной пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

"Мы постоянно говорим об Украине с нашими немецкими коллегами. Очевидно, мы и в дальнейшем будем подтверждать непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также любому новому импульсу для достижения мира на востоке Украины", - указал дипломат.

Чиновник добавил, что США продолжат взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы "сохранять давление на Россию и заставить ее выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", а также добиться полного восстановления суверенитета Украины.

"Это может быть одной из тем на переговорах, учитывая определенные шаги, сделанные в течение последних недель, в частности, со стороны президента Зеленского", - отметил он.

Вечером 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Трехсторонняя контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера" и разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого. Жителям "серой зоны" Зеленский лично гарантировал безопасность. Он также анонсировал разработку нового законопроекта об "особом статусе" Донбасса с учетом "формулы Штайнмайера".

Заявления Зеленского спровоцировали массовые протесты в Киеве и других украинских городах. Наиболее многочисленной стала акция "Нет капитуляции!" в День защитника Украины 14 октября. Против "Формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов.

Еще 12 сентября Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать "формулу Штайнмайера" на предстоящем саммите "Нормадской четверки". Реализации "формулы Штайнмайера" требует РФ. В Кремле заявили, что будут настаивать на "письменных гарантиях" до и во время саммита "Нормандской четверки".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера" на встрече политических советников лидеров "Нормандской четверки" 2 сентября. Об этом глава МИД сообщил более чем через две недели после встречи в Берлине. Пристайко также предложил провести местные выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс. Позднее Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в ОРДЛО без выведения российских войск.

По материалам: Укринформ