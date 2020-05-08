Помпео не впевнений, що коронавірус виник "поблизу лабораторії" в Ухані

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Вашингтон має намір дізнатися правду про те, звідки виник коронавірус COVID-19. Він також додав, що не довіряє статистиці захворювання, яку повідомляють в Пекіні.

"Я думаю, що весь світ знає, що це почалося в Ухані. Але важливо, де саме він виник. Ми хочемо отримати відповіді на це. Є дані, що все почалося десь поблизу лабораторії, але це може бути і не так. Нам потрібна відповідь на це питання", - заявив Помпео в ефірі радіостанції New Hampshire Today.

За словами держсекретаря, він не довіряє тій інформації про випадки зараження та летальні випадки у Китаї, які надходять з Пекіна.

"Я бачу, як журналісти весь час повідомляють, що в США найбільше смертей і наводять дані по Китаю так як точні та реальні. Але це помилка, це величезна помилка. Немає жодних підстав вірити інформації, яка надходить з Китаю", - зазначив Помпео.

Раніше Помпео заявив про те, що відповідальність за коронавірус, який поширився по всьому світу, лежить на офіційному Пекіні. Глава Держдепу США підкреслив, що КНР продовжує приховувати інформацію про коронавірус SARS- CoV-2.

3 травня розвідки США, Британії, Австралії, Нової Зеландії і Канади оприлюднили спільну доповідь, у якій йдеться про відповідальність Китаю за поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Офіційний Пекін приховував інформацію про те, що коронавірус передається від людини до людини, забороняв передавати зразки SARS-CoV-2 західним вірусологам, репресував лікарів, які намагалися привернути увагу до нового захворювання.

Автори доповіді не прийшли до єдиної думки про місце зародження пандемії. Австралія вважає, що вірус почав поширюватися з ринку диких тварин в Ухані, США наполягають: це був витік з інституту вірусології.

Водночас Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив про те, що, ґрунтуючись на наукових даних, малоймовірно, що коронавірус витік з китайської лабораторії, як стверджує президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За матеріалами: Интерфакс /

