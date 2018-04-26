Помпео официально стал новым госсекретарем США

Майк Помпео, кандидатуру которого утвердил на общем голосовании в четверг Сенат Соединенных Штатов, в этот же день был приведен к присяге и официально стал государственным секретарем США.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науерт, передает Укринформ.

"Майк Помпео сегодня приведен к присяге как 70-й государственный секретарь США", - написала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Читайте также: Трамп хочет назначить в Госдеп политика с украинскими корнями - СМИ

Она также разместила фотографии с торжественной церемонии. Таким образом, Помпео заменил на посту Рекса Тиллерсона, который ушел в отставку в конце марта.

Как сообщал Укринформ, кандидатуру Майка Помпео в четверг поддержала верхняя палата американского Конгресса. За него проголосовали 57 сенаторов, против - 42 законодателя.

Ранее Помпео возглавлял Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов.