Помпео отказался свидетельствовать в Конгрессе по вопросу Ирана

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел заявил, что госсекретарь США Майк Помпео решил не давать показания в конгрессе, сообщает телеканал NBC News.

Глава внешнеполитического ведомства США отказался участвовать в слушаниях по действиям Вашингтона в отношении Ирана и устранению иранского генерала Касема Сулеймани, намеченных на вторник в комитете по иностранным делам.

Помпео пригласили на слушания на прошлой неделе. В настоящее время госсекретарь проводит рабочие встречи в Калифорнии.

Американские СМИ отмечают, что решение госсекретаря США последовало на фоне недовольства конгрессменов-демократов ситуацией вокруг убийства Сулеймани.

Ранее Помпео заявил о том, что решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани было принято, так как он представлял "неминуемую угрозу" для Соединенных Штатов.

В ночь на 3 января американские войска нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Эта атака стала ответом на нападение поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных группировок на посольство США в Ираке.