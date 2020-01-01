Помпео перенес визит в Украину из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео перенес визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Об этом сообщает спикер Госдепартамента США Морган Ортегус.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне, округ Колумбия, для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке. Поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на другой срок в ближайшее время, и он с нетерпением ждет этот визит", - говорится в заявлении Ортегус.

Ранее сообщалось, что Помпео приедет в Украину 3 января.

31 декабря участники протестов в столице Ирака пытались взять штурмом комплекс посольских зданий и ворвались на его территорию. Они были отогнаны силами безопасности и разбили лагерь рядом со стенами посольства. Утром в среду повторная попытка прорыва на территорию была остановлена американскими военными, применившими слезоточивый газ.

Собравшиеся протестовали против авиаударов США по базам шиитского движения "Хезболла", в которых погибли не менее 25 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на посольский комплекс Иран. В Тегеране обвинения отвергают.

Позднее участники проиранских формирований и поддерживающие их активисты сняли осаду посольства США в Багдаде. Иракские силы безопасности взяли под контроль периметр дипломатического представительства.