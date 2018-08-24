Помпео в телефонном разговоре с Лавровым обсудил ситуацию с Сенцовым

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию с осужденным в РФ Олегом Сенцовым, заявила в четверг представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Он говорил с С.Лавровым об украинском политическом заключенном Олеге Сенцове, который держит голодовку более трех месяцев в российской тюрьме. Госсекретарь отметил нашу обеспокоенность относительно здоровья О.Сенцова, а также призвал Россию немедленно освободить О.Сенцова и других украинских политзаключенных", - сказала Х.Нойерт.