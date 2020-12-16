Помпео вимагає від Росії пояснень щодо отруєння Навального

Сполучені Штати чекають від Росії пояснень щодо ситуації з Олексієм Навальним, сказав держсекретар США Майкл Помпео в інтерв'ю журналісту Бену Шапіро. Текст інтерв'ю опублікували на сайті Державного департаменту США 15 грудня.

Помпео запитали, як американський уряд відреагує на нові відомості про російських співробітників ФСБ, які були на місці отруєння російського політика.

"Ми поки нічого не зробили в тому, що стосується нової інформації, окрім як почали оцінювати те, що ми знаємо. Але досить сказати, що ми визнаємо і були одними з перших, хто розкритикував цю неймовірно злісну діяльність. Ми вимагаємо, щоб Росія пояснила нам, як саме це сталося, хто це зробив і все ще чекаємо цих відповідей", - стверджує глава американської дипломатії.

США і Європа вже ввели обмеження проти Росії за "такий рід діяльності", заявив Помпео.

15 жовтня Європейський союз ввів санкції проти шістьох російських чиновників через отруєння Навального. До санкцій долучилася Великобританія. Палата представників Конгресу США закликала Білий дім також ввести санкції.

У розслідуванні The Insider, Bellingcat, CNN і Der Spiegel ідеться, що Навального отруїла в Томську група співробітників ФСБ. Журналісти оприлюднили їхні імена, псевдоніми, фотографії. За даними розслідувачів, це була друга протягом двох місяців спроба отруєння - під час першої, у липні 2020-го, постраждала дружина опозиціонера Юлія.

Навальний із дружиною брали участь у розслідуванні. Політик оприлюднив відео, у якому сказав, що знає імена отруйників. Опозиціонер наголосив, що вважає замах на нього терористичним актом, організованим ФСБ за наказом президента РФ Володимира Путіна.