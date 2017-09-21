Попадет ли Запад в ловушку Путина? Интервью с Андерсом Фог Расмуссеном (Bild, Германия)

Конфликт на Украине, военные игры Путина на границе с НАТО или отношения между Россией и Европой — напряжение между Москвой и Западом ощущается в настоящее время во многих областях. Человеком, который все эти конфликты держит в поле зрения, является Андерс Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen), бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014).



BILD встретился с 64-летним датчанином на конференции по вопросам экономики и безопасности «YES Ukraine» в Киеве, чтобы поговорить с ним о самых насущных темах политики безопасности между путинской Россией и Западом.



BILD: В настоящее время тысячи российских солдат участвуют в учениях «Запад 2017» вдоль восточной границы НАТО. Какую цель преследует Путин этой демонстрацией силы?



Андерс Фог Расмуссен: «Я хотел бы подчеркнуть, что не считаю, что Россия нападет хотя бы на одного союзника НАТО под видом этих учений. Они прекрасно понимают, что нападение на одного члена НАТО будет означать нарушение красной линии. Это спровоцировало бы военные меры со стороны НАТО, а этого они, конечно, не хотят. Несмотря на это недостаточная прозрачность с российской стороны вызывает большую озабоченность.

Я уверен, что эти учения гораздо более масштабные, чем об этом свидетельствуют официальные цифры. Участвовать должно гораздо большее количество войск, чем они хотят признать. Наша самая большая озабоченность состоит в том, какое количество войск и какую технику они оставят после окончания учений. Это касается и Белоруссии, и территории вдоль границы с НАТО и финской границы».



— Как Вы относитесь к опасениям балтийских государств, которые боятся, что это нечто большее, чем просто учения?



— «Мы уже отослали контингенты НАТО в балтийские государства и, кстати, также и в Польшу. Это означает, что если Россия нападет — и я снова повторяю, что они этого не сделают — но если бы они все же напали, тогда они встретились бы не только литовскими, не только с латвийскими или эстонскими войсками, а с американцами, немцами, британцами, то есть с мультинациональными войсками. И Россия, конечно, не рискнет напасть на все эти европейские и североамериканские страны».



— Попробуйте на некоторое время представить себя на месте Путина. Почему он посылает тысячи солдат на запад, почему он делает все это?



— «Он, безусловно, хочет послать сигнал НАТО и западному миру, а именно, что Россия несмотря на падающие цены на нефть является сильной нацией. Что у них есть мускулы и так далее. Я думаю, что так выглядит ход его мыслей и ход мыслей Кремля. Конечно, я не понимаю такой образ мышления, но это другой вопрос. Ибо мы никогда не угрожали России. Ни одно государство-член НАТО никогда не думало о том, чтобы напасть на Россию. НАТО — это сконструированный враг. Поэтому для русских это ничто иное, как расточительство, когда они концентрируют на своей западной границе военные силы».



— Россия представила проект резолюции в ООН, по которой «голубые каски» должны быть размещены в Донбасс. Путин и Меркель говорили об этом по телефону, и похоже, что российский президент готов к переговорам. Является ли это настоящим шансом для мира или же Запад может угодить здесь в ловушку?



— «Да, это вполне может быть и ловушка. Если мы согласимся с дословным предложением Путина, то мы получим с мандатом Объединенных Наций замороженный конфликт в Восточной Украине. Но: нам надо его проверить и посмотреть, будет ли Путин предпринимать какие-то шаги или нет. Его нынешнее предложение — это снаряд, разорвавшийся в канале ствола. Я говорю Вам — это снаряд, разорвавшийся в канале ствола. Но нам нужны миротворческие силы! Он сделал один шаг, а нам надо постараться, чтобы он сделал пять шагов. По меньшей мере два условия должны быть выполнены.



Во-первых, это должен быть надежный мандат для контроля за настоящей границей между Украиной и Россией. Это предпосылка для все остального. Вся российская техника и все российские войска должны покинуть Украину, и нам надо удостовериться, что они не вернутся. Во-вторых, должен быть мандат о защите местного населения, а не только наблюдателей ОБСЕ. Если эти два условия будут выполнены, тогда должны быть отправлены международные миротворческие силы. Такие войска нам нужны!»



— Должны ли в этих миротворческих войсках участвовать также и российские солдаты? Украинцы боятся этого, насколько я понимаю.



— «Это, конечно, неприемлемо. Принцип ООН состоит, как правило, в том, что конфликтующие партии не должны принимать участие в таких войсках миротворцев. Так что не должно быть ни украинских, ни российских войск».



— Но Россия не считает себя конфликтующей стороной.



— «Точно. Поэтому я и называю это предложение в его нынешней форме снарядом, разорвавшимся в канале ствола. Но тот факт, что Путин вышел с такой инициативой, означает по крайней мере, что он видит, что Россия здесь может кое-что предложить. Я думаю, что есть две причины, почему Путин выступил с этой инициативой сейчас. Во-первых, предстоящие выборы в России. Он хочет, чтобы в нем видели политика, поддерживающего мир. Но еще более важно то, что американцам пришла в голову идея поставлять на Украину летальное оборонительное оружие. Путин понимает, что это повысит цену продолжительной агрессии. Это еще один хороший пример того, как, применяя силу, можно поддерживать тем самым мирные и дипломатические решения».



— Давайте поговорим о Германии и о НАТО. В 2014 году Вы еще сами руководили саммитом в Уэльсе, на котором было принято решение о повышении расходов на оборону до двух процентов от ВВП. Как Вы можете объяснить, что по поводу этого обстоятельства сейчас в Германии ведутся столь жаркие дискуссии?



— «Единственная понятная для меня позиция состоит в том, что надо выполнять свои обещания. Поэтому я хочу сделать большой комплимент канцлеру Меркель за то, что она — и, кстати, также и министр иностранных дел Штайнмайер — и дальше придерживаются того, что они подписали в Уэльсе. А именно достичь планки в два процента за последующие десять лет, то есть самое позднее в 2024 году. Я считаю, что это действительно смело со стороны канцлера Меркель, что она остается на своей позиции, в то время как на нее нападают со всех сторон во время предвыборной борьбы. Поэтому у меня нет сомнений в том, что Германия будет придерживаться своих обещаний, независимо от того, какой будет правящая коалиция после выборов».



— То есть Вы исходите из того, что вся критика, которую мы видим и слышим также и со стороны партнеров Меркель по коалиции, — это чистая стратегия предвыборной борьбы?



— «Я исхожу из этого. И не потому, что президент Трамп усилил эту риторику в таким направлении, а также и потому, что европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки, если процитировать госпожу Меркель. Нам нужны более высокие расходы на вооружение. Не как провокация! Расходы на вооружение только тогда становятся провокацией, когда есть стремление на кого-то напасть, но такого стремления у нас нет. Поэтому я говорю: только потенциальные провокаторы рассматривают повышение расходов на оборону как провокацию».

Юлиан Рёпке