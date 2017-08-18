Попытка второго теракта в Испании: убиты 4 террориста

Во время спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предупрежден второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

Очевидцы сообщают о выстрелах в районе порта Камбрильс. Полиция призывает жителей города не выходить на улицу, пишет Русская служба BBC.

Как сообщают местные СМИ, от 5 до 7 человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в испанском городе Камбрильсе, полицейский получил ранение в ходе перестрелки с подозреваемыми в преступлении.

Камбрильс - небольшой приморский городок на северо-запад от Барселоны. Точное число участников нападения до сих пор неизвестно.

Как сообщают испанские СМИ, нападавшие в Камбрильс ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке повторить содеянное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.