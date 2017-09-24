Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили премьер-министра Германии Ангелу Меркель с победой ее политической партии на парламентских выборах в Бундестаг.

"Победа, приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе!", – процитировал поздравление президента Украины его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своем акаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

Также А.Меркель поздравил премьер-министр Украины В.Гройсман.

"Приветствую Angela Merkel и возглавляемую ею политическую силу с победой на парламентских выборах в Германии! Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и дальше!", написал он на своей странице в Фейсбук.