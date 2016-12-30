Порошенко убежден, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину – встреча с сенаторами

Участие в составе прибывшей в Киев делегации Сената США представителей обеих партий – Демократической и Республиканской, - подтверждает, что поддержка Украины в Конгрессе США останется и в дальнейшем, считает президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко провел встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном (англ. John Sidney McCain III, Республиканская партия). В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм (англ. Lindsey Graham, Республиканская партия) и Эми Клобучар (англ. Amy Jean Klobuchar, Демократическая партия).

"Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в обнародованной информации.