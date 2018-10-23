Портников: Константинополь готов противостоять РПЦ

Вселенский патриарх Варфоломей I заявил, что все знает о "черной пропаганде Москвы", направленной против всемирного православия и грядущего создания Украинской православной церкви. Но вместе с тем выразил уверенность, что рано или поздно РПЦ вынуждена будет согласиться с решениями Вселенского патриарха, потому что у нее нет другого выбора.

В Москве вряд ли рассчитывали на такое жесткое заявление Вселенского патриарха. Руководители России - и в этом патриарх Кирилл ничем не отличается от какого-нибудь Путина или Медведева - уже привыкли, что на любую их хамскую выходку мир отвечает "серьезной озабоченностью" и "необходимостью диалога" с хулиганами в погонах или рясах - а зачастую в погонах и рясах одновременно, так уж у россиян принято.

И РПЦ в буквальном смысле слова нечем ответить на эти слова. Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук уже успел заявить, что РПЦ не обязана соглашаться с решениями Вселенского престола просто потому - внимание - что давно нет Византийской империи, а Стамбул даже не столица Турции.

Проще говоря, как там спрашивал товарищ Сталин - "сколько у папы дивизий?". А ведь товарищ Сталин, между прочим, был таким же семинаристом- прогульщиком, как и товарищ Якимчук. За столетие ментальность воспитанников РПЦ - что Сталина, что Якимчука - изменилась не сильно. Они все еще думают о дивизиях, а не о канонах. А каноны как раз и предполагают то, о чем сказал Вселенский патриарх: придется признать. Рано или поздно.

Тут нужно сделать оговорку: придется признать, если захотите остаться православными. У Русской церкви, конечно, есть и другой выбор - отказаться от православия, стать раскольнической сектой или просто неправославной конфессией.

Но тогда она будет интересовать Вселенский престол и другие православные церкви разве что с точки зрения экуменического диалога, как сейчас интересуют католики или протестанты. Да, это очень простой и ясный выбор для русских: признать автокефалию Украинской церкви означает остаться православными, отказаться от такого признания - означает перестать ими быть.