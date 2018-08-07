Портников рассказал, как Россия хочет уничтожить Украину

Российско-грузинская война была репетицией к переходу Кремля к политике агрессии и попыткам уничтожения Украины. Нападение РФ привело к серии неправильных оценок ситуации всеми сторонами будущего мирового конфликта.

Данное мнение высказал в колонке на "Эспрессо" политический обозреватель и журналист Виталий Портников. По его словам, в результате этого каскада ошибок Россия превратилась в дикого хищного зверя, информирует news.enovosty.com.

"10 лет спустя после нападения России на Грузию трудно не заметить, что та война была генеральной репетицией к переходу Кремля к политике тотальной агрессии против цивилизованного мира, генерации конфликтов на постсоветском пространстве и попыткам уничтожения украинской государственности", - написал он.

По мнению журналиста, эта "новая" Россия, Россия-чудище, появилась одновременно с "рокировкой" Владимира Путина и Дмитрия Медведева и возвращением Путина в Кремль, однако война с Грузией произошла в самом начале президентства Медведева.

Он считает, что война с Грузией не была спонтанной реакцией Кремля на попытку администрации Михаила Саакашвили восстановить контроль над территорией Южной Осетии, это была самая настоящая "гибридная" спецоперация.

"Российско-грузинская война привела к целой серии неправильных оценок последствий ситуации всеми сторонами будущего мирового конфликта. Эти последствия неверно оценили не только на Западе или в Киеве, когда считали, что в Москве просто хотят сохранить статус-кво на постсоветском пространстве и потому не дали возможности восстановить территориальную целостность Грузии. Последствия неверно оценили и в Москве, когда решили, что роль "жандарма" признана и теперь можно безнаказанно лезть в Украину", - добавил Портников.

В результате российское общество, по его мнению, деградировало и оказалось неспособным не то чтобы предотвратить, а хотя бы заметить мутацию собственной страны и дело уже идет не к кризису, а к самому настоящему "схлопыванию" с непредсказуемыми последствиями.

"Но и для нас ситуация не намного лучше - нас втянули в территориальный конфликт, оккупировали часть территории, генерируют нестабильность. При этом аппетиты Кремля по генерированию нестабильности постсоветским пространством больше не ограничиваются, они везде - от США и Европы до Сирии и Центральноафриканской республики. Путинский режим превратился в классического "доктора Зло". Если бы его потугам начали противостоять хотя бы десять лет тому назад, ничего этого просто бы не было", - заключил журналист.

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