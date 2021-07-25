Португалія відкривається для українських туристів

Уряд Португалії прийняв рішення дозволити в'їзд в країну для українських туристів. Громадяни України зможуть подорожувати по Португалії з 26 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - написав він у Twitter.

Зазначимо, що в'їзд українцям на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений тимчасово, а саме в період з півночі 26 липня до 23 год. 59 хв. 8 серпня.

Рішення може бути переглянуте в будь-який момент.

Так, для в'їзду в Португалію необхідно надати:

довідку з негативним результатом тестування на COVID-19 методом ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду;

довідку про результати швидкого тесту на антитіла до COVID - 19 (TRAg), зроблений в період не більше ніж за 48 годин до в'їзду в країну.

Також в'їзд дозволений при наявності діючого, виданого в будь-якій країні ЄС COVID-сертифікату (в паперовому або в електронному варіанті).

При цьому громадянам України, які не мають Європейського сертифіката, прибуття авіа- або морським транспортом на територію континентальної Португалії дозволений при:

наявності дійсної посвідки на проживання в Португалії (Resid encia) і довідки з негативним результатом тестування на COVID-19 методом ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин;

наявності документів, що підтверджують статус "члена сім'ї громадянина ЄС" та довідки з негативним результатом тестування на COVID-19 методом ПЛР- тесту, зроблений протягом не більше ніж за 72 години або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений в період не більше ніж за 48 годин.

На Мадейру і Азорські острови в'їзд дозволений для українців з будь-якою метою, в тому числі дозволені туристичні подорожі по безвізу.