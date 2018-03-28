Португалия отозвала из России своего посла для консультаций

Португалия отзывает своего посла из Москвы для консультаций. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД страны Ана Паула Закариас, передает Publico.

Она подчеркнула, что это решение не изолирует Португалию от стран, выславших российских дипломатов - точно так же поступила Еврокомиссия, а также Люксембург, Мальта, Словакия и Болгария.

При этом вопрос высылки российских дипломатов находится на рассмотрении.

"Мы вступаем в спираль выдворений и контрвыдворений, но куда это нас приведет? Мы не можем закрывать дверь для диалога с Россией", - заявила Закариас.

Она подчеркнула, что по вопросу высылки сотрудников дипмиссий решение не будет приниматься до 16 апреля, когда должны быть представлены результаты расследования, проводимого в Великобритании.

Напоминаем, что на сегодняшний день о высылке российских дипломатов из-за химической атаки в британском Солсбери заявили уже 28 стран мира.