Посла Йованович отозвали из Украины после жалобы Джулиани, - СМИ

Экс-посла США в Украине Мари Йованович американский президент Дональд Трамп отозвал после жалобы личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источники утверждают, что Джулиани якобы жаловался Трампу на то, что посол препятствует расследованию против сына экс-вице-президента Джон Байдена, Хантера.

Анонимный источник заявил о такой причине отставки Йованович: "подрыв репутации Трампа за рубежом и препятствование попыткам убедить Киев расследовать дело в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена".

Прежде чем решиться отозвать посла, Трампу в течении нескольких месяцев поступали жалобы на ее работу от союзников за пределами администрации. Но ключевой якобы стала именно жалоба от Джулиани.

Как известно, в жалобе сотрудника разведки на президента Трампа, которая стала причиной начала процедуры импичмента, было сказано, что отзыв посла Йованович из Украины был одной из первых попыток злоупотребления властью.

Один из чиновников Госдепартамента подтвердил, что отзыв Йованович был "приоритетом для президента". Такой шаг Трампа поддерживал и госсекретарь Майк Помпео.

Люди, знакомые лично с Йованович, и поддерживающие ее, заявили, что не имели возможности защитить ее от нападок со стороны президента Трампа и его союзников.

Джулиани подтвердил, что накануне отзыва Йованович действительно говорил Трампу о жалобах на посла.

В мае посол США в Украине Мари Йованович, завершавшая работу на указанном посту, поделилась мыслями о прогрессе, которого Украина достигла за последние годы, а также впечатлениями от пребывания в нашей стране. 31 мая вместо посла США в Украине Мари Йованович в Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien).

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