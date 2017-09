Посла КНДР объявили персоной нон грата в Испании

Посол КНДР Ким Хек Чол должен покинуть Испанию до 30 сентября.

Посла КНДР в Испании Ким Хек Чола объявили персоной нон грата. Об этом 18 сентября в Twitter сообщило министерство иностранных дел Испании.

Today the Ambassador of #NorthKorea #DPRK in Spain has been declared persona non grata. - SpainMFA (@SpainMFA) 18 вересня 2017 р.

Посла обязали покинуть страну до 30 сентября, отмечает El Pais.

Министр иностранных дел Альфонсо Дастис объяснил, что неоднократно предупреждал дипломатического представителя северокорейского правительства о том, что дальнейшие ядерные и баллистические испытания будут иметь последствия для двусторонних отношений.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 11 сентября в ответ на испытание Северной Кореей водородной бомбы Совет Безопасности ООН в очередной раз принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении страны.

Представитель США Никки Хейли признала, что возможности решения проблемы КНДР с помощью инструментов ООН практически исчерпаны.