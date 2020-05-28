Посла Росії викликали в МЗС Німеччини та пригрозили РФ новими санкціями

Державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Мігель Бергер у четвер викликав у відомство посла Росії Сергія Нечаєва для розмови щодо хакерської атаки на Бундестаг, в якій підозрюють росіян. Бергер від імені уряду Німеччини засудив кібератаку і пригрозив новими санкціями, розповіли в МЗС ФРН.

Зазначимо, що посольство Росії виклик посла не прокоментувало.

У Берліні впевнені, що за атакою у 2015 році стояли представники ГРУ Росії, зокрема, громадянин РФ Дмитро Бадін.

"Він підозрюється в тому, що, будучи учасником групи APT28, несе відповідальність за хакерську атаку на бундестаг у квітні-травні 2015 року. Є вагомі вказівки на те, що до моменту атаки він належав до військової спецслужби ГРУ", - повідомила представник міністерства.

PT28, вона ж Fancy Bear - це хакерське угруповання, якому приписують авторство низки кібератак на політичні структури. Раніше Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт російського хакера.

"Видача ордера на пана Бадіна стала наслідком підозр у тому, що разом з досі не відомими особами він вів у Федеративній Республіці Німеччина шпигунську діяльність на замовлення спецслужби іноземної держави", - повідомила представник МЗС.

Все це в четвер Бергер повідомив Нечаєву і сказав, що Німеччина, по-перше, проситиме Євросоюз накласти санкції на росіян, які відповідальні за кібератаку.

Режим кіберсанкцій Євросоюзу передбачає, зокрема, заборону на в'їзд до країни союзу і заморожування активів.

По-друге, Бергер повідомив, що Німеччина розглядає історію з хакерами в контексті вбивства влітку 2019 року в Берліні. Убитим був Зелімхан Хангошвілі, учасник збройного конфлікту в Чечні.

Хангошвілі застрелили 23 серпня в парку Малий Тіргартен у Берліні. Раніше в Росії він був оголошений в розшук за обвинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році в Грузії на нього здійснили черговий замах.

Ймовірного вбивцю затримали того ж дня - чоловіка з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Однак портал The Insider пізніше повідомив про те, що Соколов - насправді Вадим Красіков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол у 2014 році.

Розслідуванням вбивства займається Федеральна прокуратура Німеччини, оскільки є підозра в причетності до цього вбивства спецслужб іншої держави.

Німеччина критикувала Росію з приводу недостатнього співробітництва у розслідуванні на тлі численних свідчень того, що вбивство було виконане на замовлення російської або чеченської влади. У зв'язку з чим також були вислані два російських дипломати. РФ, у свою чергу, оголосила персонами нон грату двох співробітників посольства Німеччини в Москві.

За матеріалами Интерфакс