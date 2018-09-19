После крушения Ил-20 Россия может отказаться от помощи Израилю в переговорах с Ираном и «Хезболлой»

Источник “Ъ” рассказал, что Минобороны России, пообещавшее Израилю «адекватные ответные действия» на крушение Ил-20 в Сирии, скорее всего, имело в виду «абсолютное бездействие в будущем в тех вопросах, где раньше они готовы были помогать Израилю». Речь может идти об отказе в проведении переговоров с Ираном и «Хезболлой»

Напомним, Ил-20 с 15 военными на борту был сбит над Средиземным морем вечером 17 сентября. Россия обвинила в крушении самолета Израиль. Минобороны РФ утверждает, что израильские истребители, атаковавшие территорию Сирии, «прикрылись российским самолетом», подставив его под удар сил ПВО. Ведомство заявило, что рассматривает «провокационные действия Израиля как враждебные».

Президент России Владимир Путин назвал события, приведшие к гибели экипажа Ил-20, цепью трагических случайных обстоятельств. При этом он обвинил израильских военных в несоблюдении договоренностей о предотвращении опасных инцидентов и пообещал, что ответные действия России «заметят все».