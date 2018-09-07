После убийства Захарченко перспектив для контактов президентов РФ и Украины "стало меньше", - Песков

После убийства главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко перспектив для контактов президентов Российской Федерации и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко "стало меньше". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают РосСМИ.

Песков заявил, что на данный момент "нет темы для контактов" Путина и Порошенко.

"Пока нет темы для контактов. Как раз после событий (убийства Захарченко, - ред.) перспектив для контактов становится гораздо меньше..Мы говорили, что эти события имеют весьма негативные последствия", - заключил Песков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что после гибели Захарченко встреча лидеров нормандского формата в ближайшее время невозможна. Лавров также назвал убийство Захарченко "провокацией Украины, направленной на срыв минских договоренностей".

В свою очередь, Песков заявлял, что Российская Федерация не будет выходить из минского процесса в связи с убийством Захарченко.

Отметим, Захарченко погиб в центре оккупированного Донецка днем 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар".