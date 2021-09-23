Посли G7 "занепокоєні та розчаровані" темпами судової реформи в Україні

Посли країн "Великої сімки" продовжують із занепокоєнням спостерігати за процесом судової реформи в Україні. Вони розчаровані затримкою з добором кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя і закликають українських партнерів поквапитися з їх висуванням.

Таку заяву оприлюднила група послів G7 у Києві.

"Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП", - мовиться в заяві послів.

Посли зазначають також, що стурбовані законопроєктом стосовно Конституційного суду.

"Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії", - твіттують посли G7.

Як наголошується в заяві, "Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог українського народу".

Тиждень тому, 16 вересня, на зволікання з впровадженням судової реформи в Україні вказав Державний департамент США.

14 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав перезавантаження Вищої ради правосуддя і був високо оцінений міжнародною спільнотою як шанс для реальної судової реформи в Україні.

Міжнародні партнери вже номінували своїх експертів до Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність суддів ВРП. Натомість Рада суддів України на засіданні 13 вересня не змогла визначитись зі своїми кандидатами до Етичної ради, чим фактично заблокувала реформу.