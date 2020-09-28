Посли ЄС схвалили санкції проти РФ за Кримський міст

Посли країн Євросоюзу погодили санкції проти Росії за будівництво Кримського мосту. Про це 28 вересня у Twitter повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту", - написав журналіст.

Водночас він зазначив, що офіційно обмеження оформлять протягом цього тижня.

Проти кого саме введуть санкції Євросоюзу, Йозвяк не уточнив.

Міст через Керченську протоку почали будувати після анексії українського Криму. Його відкрили у травні 2018 року, він з'єднує окупований півострів і Краснодарський край Росії. Українська влада назвала міст загрозою національній безпеці. 30 червня 2020 року Росія пустила через Кримський міст вантажні поїзди.