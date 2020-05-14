Посли "Великої сімки" в Україні підтримали прийняття "антиколомойского" закону

Посли країн "Великої сімки" в Україні вітають ухвалення Радою закону про есовершенствовании механізмів урегулювання банківської діяльності.

"Посли країн G7 вітають Верховну Раду і керівництво країни з прийняттям законодавства щодо банків, яке зміцнить економіку України сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків", - йдеться в офіційному зверненні послів G7 в Україні в Twitter.

Після країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків. - G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 13, 2020

Нагадаємо, Верховна Рада в середу, 13 травня, ухвалила законопроект No2571- д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Документ передбачає заборону на повернення націоналізованого банку колишнім власникам. Замість цього, вони можуть через суд домагатися отримання компенсації. Для цього потрібно довести незаконність рішення НБУ про націоналізацію, а потім довести наявність збитків.

Однак після прийняття в першому читанні банківського законопроекту, депутати зареєстрували у нього понад 16 тисяч правок. Для прискорення процесу розгляду документа депутати внесли зміни до регламенту Верховної Ради. При цьому "Слугам народу" не вистачило власних голосів, як у випадку і з прийняттям безпосередньо "антиколомойского" законопроекту в першому читанні.