Послы ЕС одобрили новый режим санкций за химатакы - СМИ

Комитет постоянных представителей ЕС сегодня одобрил новый режим санкций за химические атаки в связи с делом Скрипалей.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС сегодня одобрили новый режим санкций за химические атаки на фоне отравления в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери", - написал он.

Однако никаких санкционных списков пока представлено не было, добавил журналист.

Как сообщалось, правовой режим, основанный на предложениях Франции и Великобритании, призван предотвратить повторное использование химического оружия со стороны России и Сирии и позволит ЕС быстрее вводить санкции против конкретных лиц в любой точке мира, замораживая их активы в блоке и запрещая им въезд.

Лидеры стран Евросоюза в итоговом коммюнике саммита в июне официально пообещали как можно скорее разработать и принять документ о новом режиме санкций в ответ на применение и распространение химического оружия.

Многие государства ЕС выдворили российских дипломатов из-за отравления в Солсбери. Но оппозиция со стороны "голубей", к которым в частности относятся Греция, Италия и Венгрия, заблокировала любые дальнейшие меры.

