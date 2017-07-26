Послы ЕС одобрили санкции против РФ за поставку турбин Siemens в аннексированный Крым

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил включение еще 4 физических и 3 юридических российских лиц в санкционный перечень за причастность к действиям, нарушающим территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в сообщении Президента Петра Порошенко в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Приветствую политическое решение послов государств-членов ЕС наложить новые санкции против России за нелегальную поставку турбин Сименс во временно оккупированный Крым. Еще 4 российских физических и 3 юридических лица отныне попадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов", - написал Президент.

Напомним, ранее Германия призвала ЕС расширить санкции против России из-за скандала с турбинами Siemens.

РФ в обход санкций ЕС провезла в оккупированный Крым турбины для электростанций.

Ранее Siemens заявил, что подал иски против собственной дочерней компании"Сименс технологии газовых турбин" и подконтрольной российскому правительству компании "Технопромэкспорт".

Также Siemens заявила, что выйдет из своего совместного российско- сибирского совместного предприятия "Интеравтоматика" после скандала с турбинами, которые выявили в аннексированном Россией Крыму.