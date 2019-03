Послы ЕС согласовали "азовские" санкции против России

Комитет постоянных представителей стран ЕС утвердил введение санкций против восьми россиян, которых считают ответственными за захват украинских судов с экипажем вблизи Керченского пролива. Об этом сообщил корреспондент брюссельской службы "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его информации, решение будет формализовано на следующей неделе.

"Послы ЕС согласовали санкции против 8 россиян, ответственных за задержание 24 украинских военнослужащих. Санкции против 163 человек и 44 предприятий, введенные за аннексию Крыма, также будут продлены на 6 месяцев на следующей неделе", - сообщил журналист.

EU ambs have agreed sanctions on 8 people from #Russia responsible for detaining the 24 servicemen from #Ukraine after the #azovsea incident in Nov. will be formalized next week. the sanctions against 163 ppl & 44 entities will also be prolonged by 6 months next week. #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 березня 2019 р.

Президент Украины Петро Порошенко приветствовал решение ЕС на официальной странице в Facebook.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - написал он.

25 ноября прошлого года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Все 24 украинских военных, которых незаконно удерживают в СИЗО Москвы, потребовали считать себя военнопленными и относиться к ним в соответствии с нормами Женевской конвенции.