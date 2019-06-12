Послы ЕС согласовали продление "крымских" санкций против России

Послы стран Европейского Союза согласовали продление санкций против страны- агрессора России за аннексию Крыма. Об этом в Twitter сообщил брюссельский инсайдер Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, продление санкций ожидается в ближайшие недели.

"Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и указ руководства РФ о паспортизации украинцев Крыма", - сказал Европравде представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия нынешних санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня.

Впервые Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году из-за агрессии против Украины.