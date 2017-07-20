Послы G7 настояли на продолжении расследования убийства Шеремета

В четверг, 20 июля, послы стран "Большой семерки" заявили о важности продолжить расследование убийства украинского журналиста Павла Шеремета, а также призвали привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, опубликованном на сайте посольства Италии в Киеве.

"Сегодня исполняется год со дня убийства журналиста Павла Шеремета. По этому случаю послы стран Большой семерки отмечают важность продолжения расследования обстоятельств его гибели и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

Вместе с тем послы акцентировали внимание на том, что они продолжают поддерживать свободу СМИ в Украине и подчеркивать важную роль независимой и свободной прессы в стране.

Как сообщал NewsOne, ранее спикер МВД Артем Шевченко заявил, что следователи, которые занимаются делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, до сих пор не имеют ни одного подозреваемого.

Напомним, в четверг, 20 июля, исполнился год с момента трагической гибели украинского журналиста Павла Шеремета. Друзья, близкие и просто неравнодушные люди пришли почтить память известного журналиста на место его гибели.

NewsOne

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