Посол Британии отказался от встречи в МИД РФ по делу отравления Скрипаля

Посол Великобритании отказался от встречи, которую организует МИД России, чтобы объяснить свою точку зрения по ситуации с отравлением бывшего двойного агента в Британии.

Об этом заявили в британском посольстве, передает AFP.

"Посол не будет присутствовать на встрече", - заявила пресс-секретарь британского посольства в Москве.

Она сообщила, что дипломатическая миссия решила направить на заседание должностное лицо "на рабочем уровне".

Глава делегации Европейской Комиссии в России также не будет присутствовать, потому что "он не в стране". Однако, вместо него на встречу придет его заместитель Свен-Олов Карлссон.

Сообщается, что Москва пригласила на вторник всех послов в России на встречу с экспертами Министерства иностранных дел РФ, которые должны представить мнение России об отравлении бывшего двойного агента в Британии.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча в среду станет возможностью выразить позицию России официальным представителям иностранных государств.

Напомним, Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановили дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.