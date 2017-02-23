Посол Италии назвал условие возвращения России в G8

Решение по возвращению может быть принято только после решения конфликта в Донбассе.

Посол Италии считает, что обсуждать возвращение России в G8 рано Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа сказал, что возвращение России в "Большую восьмерку" можно будет обсуждать только после урегулирования конфликта в Донбассе. Посол отметил, что особое внимание в решении конфликта должно уделяться соблюдению суверенитета, единства и территориальной целостности Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению посла, санкциями можно осуществлять давление на Россию, однако главная цель - решение конфликта на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в команде немецкого канцлера Ангелы Меркель считали, что у нынешней России нет перспектив для возвращения в группу наиболее развитых промышленных стран мира. По материалам: Интерфакс-Украина